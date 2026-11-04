Τραμπ στο CBS: Έχω την απόλυτη εξουσία, λέγεται βέτο

Αποφασισμένος να αξιοποιήσει το προεδρικό βέτο και τις εκτελεστικές του εξουσίες, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αποκλειστική τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

«Έχω την απόλυτη εξουσία — λέγεται βέτο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε πώς σκοπεύει να κινηθεί απέναντι σε ένα ενδεχόμενο Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι διατεθειμένος να ασκήσει βέτο σε νομοθετικές πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών, δηλώνοντας μάλιστα ότι αποδέχεται τον χαρακτηρισμό «Mr. Veto».

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη τακτική θα μπορούσε να οδηγήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους σε διαπραγματεύσεις.

«Ιστορικά, ασκείς βέτο για μερικούς μήνες και μετά έρχονται και σου λένε ότι πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία», υποστήριξε.

Επικαλείται τις εξουσίες που του αναγνωρίζει το Ανώτατο Δικαστήριο

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι πρόσφατες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου έχουν ενισχύσει σημαντικά την εξουσία του στην ομοσπονδιακή διοίκηση, ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην υπόθεση Trump v. Slaughter, στην οποία το δικαστήριο επέτρεψε, με ψήφους έξι έναντι τριών, την απομάκρυνση της Ρεμπέκα Σλότερ από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου.

«Κερδίσαμε την υπόθεση Σλότερ και αυτή δίνει στον πρόεδρο τεράστιες εξουσίες που δεν είχε προηγουμένως», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη απόφαση για νέες εκτελεστικές πρωτοβουλίες.

Σύμφωνα με το CBS, τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιούνται στον Λευκό Οίκο συζητήσεις για πρόσθετες εκτελεστικές ενέργειες, κυρίως στους τομείς της μετανάστευσης και του εμπορίου, με κεντρικό ρόλο του Στίβεν Μίλερ και του διευθυντή Προϋπολογισμού Ράσελ Βόουτ.

«Κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε»

Αναφερόμενος στην εκλογική αναμέτρηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η εντατική προεκλογική του δραστηριότητα βελτίωσε τη θέση των Ρεπουμπλικανών.

«Πριν από 30 ή 40 ημέρες έλεγαν ότι θα υποστούμε μεγάλη ήττα. Τώρα συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο να κερδίσουμε», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, πραγματοποίησε 33 προεκλογικές εκδηλώσεις μέσα σε 29 ημέρες, εκτιμώντας ότι συνέβαλαν στην κινητοποίηση των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

Ωστόσο, απέφυγε να προβλέψει το τελικό αποτέλεσμα. «Έχουμε καλές πιθανότητες. Αλλά δεν πρόκειται να ντροπιαστούμε», δήλωσε.