Τραμπ στη WSJ: Ευθύνεται, εν μέρει, ο πόλεμος στο Ιράν για το αποτέλεσμα, αλλά δεν μετανιώνω

ΟΝτόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν ευθύνεται εν μέρει για τις εκτεταμένες απώλειες των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές, ωστόσο, επέμεινε ότι δεν μετανιώνει που ξεκίνησε τον πόλεμο.

«Το Ιράν ήταν ένα μέρος του προβλήματος», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο The Wall Street Journal, όταν ρωτήθηκε αν ο πόλεμος συνέβαλε στην κακή επίδοση των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές.

Πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αμφιβολίες για τον πόλεμο. «Δεν το σκέφτομαι. Έκανα το σωστό. Θα το έκανα ξανά», είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι πιστεύει ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου —και όχι ο πόλεμος καθεαυτός— ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό μειονέκτημα

Ο Τραμπ δεν συμφωνεί με την άποψη ότι τα αποτελέσματα ήταν μια επίπληξη για την προεδρία του, ακόμη και καθώς οι Ρεπουμπλικανοί ηττήθηκαν σε παραδοσιακά «κόκκινες» πολιτείες όπως το Κάνσας, η Νότια Καρολίνα και το Τέξας, και τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις έχουν πέσει σημαντικά σε πολλές πολιτείες.

«Ήταν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και εγώ δεν ήμουν υποψήφιος», είπε. «Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ότι δεν ήμουν υποψήφιος».

Υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι δεν αποδοκίμαζαν τους Ρεπουμπλικάνους επειδή ήταν απογοητευμένοι από την οικονομία ή από υποτιθέμενη διαφθορά εντός της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι δεν μετάνιωσε που δεν μίλησε πιο συχνά για την οικονομία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ξεκαθάρισε δε ότι δεν είχε σχέδια να προβεί σε αλλαγές προσωπικού εντός της κυβέρνησής του και εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει ηγηθεί των πολεμικών επιχειρήσεων. «Πραγματικά, νομίζω ότι είναι καταπληκτικός», είπε.

Όμως, αναγνώρισε ότι ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί που συμμετείχαν στις εκλογές «θα μπορούσαν να ήταν καλύτεροι».

«Μερικοί από αυτούς είχαν πολλά μειονεκτήματα και, προφανώς, δεν ήταν αποδεκτοί από τους ψηφοφόρους», είπε, προσθέτοντας: «Ξέρετε, δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα από όσα μπορείς».

Ο Τραμπ δεν αμφισβήτησε την εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων και είπε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, αλλά θα χρησιμοποιήσει το «δικαίωμα βέτο» του αν χρειαστεί.

«Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και θα τα πάμε πολύ καλά μαζί τους. Αν δεν τα πάμε καλά, θα είμαστε πολύ σκληροί απέναντί τους, και αυτοί θα είναι πολύ σκληροί απέναντί μας», είπε. Δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε με ποιους Δημοκρατικούς θα συνεργαζόταν καλά.

«Έτσι πάνε τα πράγματα μερικές φορές», είπε ο Τραμπ για τα αποτελέσματα της Τρίτης το βράδυ.