Τραμπ σε Νετανιάχου: Είσαι σπουδαίος πολεμιστής, θα πετύχεις μία συντριπτική νίκη στις εκλογές

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «πολεμιστή» και δήλωσε ότι αναμένει να σημειώσει μια «συντριπτική» εκλογική νίκη την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του είχε εκφράσει την «απόλυτη και πλήρη στήριξή» του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Σε βίντεο περίπου 90 δευτερολέπτων που δημοσίευσε ο Νετανιάχου στον λογαριασμό του στο Χ ακούγεται να συνομιλεί με τον Τραμπ σε ανοικτή ακρόαση.

«Σε συνομιλία με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, αφότου ανακοίνωσε την υποστήριξή του προς εμένα στις εκλογές. Μαζί θα εξαλείψουμε την ιρανική απειλή μια για πάντα!», αναφέρει στην ανάρτηση του βίντεο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτή την απίστευτη υποστήριξη. Είσαι ένας εκπληκτικός ηγέτης του ελεύθερου κόσμου της Αμερικής, μακράν ο καλύτερος φίλος που είχε ή θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», ακούγεται να λέει αρχικά ο Νετυνιάχου στον Τραμπ.

«Ολόκληρος ο πολιτισμός αντλεί θάρρος από την τόλμη σου, Ντόναλντ. Έχουμε μια αποστολή να ολοκληρώσουμε. Εσύ το είπες και θα την ολοκληρώσουμε μαζί. Θα την ολοκληρώσουμε, και κανένας άλλος δεν θα το κάνει», προσέθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό λέγοντας: «Είσαι πολεμιστής. Έχεις υποστεί άδικη μεταχείριση από τη χώρα σου και πιθανώς και από κάποιους άλλους, λόγω αυτής της κατάστασης, αλλά είσαι ένας σπουδαίος πολεμιστής και θα το αποδείξουμε αυτό. Θα το αποδείξουμε πολύ σύντομα… Πιστεύω ότι θα έχετε μια συντριπτική νίκη, στην πραγματικότητα».

Ο Νετανιάχου ανέφερε πως ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν «μία αποστολή να ολοκληρώσουν».

«Η συμμαχία μας έχει αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε εκπληκτικά πράγματα μαζί. Έχουμε ακόμα μια αποστολή να ολοκληρώσουμε. Έχουμε την ειρήνη που μπορούμε να επεκτείνουμε, γιατί είμαι βέβαιος ότι η δύναμή μας το επιτρέπει. Γνωρίζω ότι η δύναμή μας προσελκύει και άλλες χώρες. Δεν θέλω να τις απαριθμήσω. Βρισκόμαστε σε ανοιχτή γραμμή, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ, τις ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ που συνάψαμε υπό την ηγεσία σου. Και ο λαός της Αμερικής πρέπει να γνωρίζει ότι έχετε αντισταθεί στον μεγαλύτερο κίνδυνο που τον απειλεί: ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί», κατέληξε.