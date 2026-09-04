Τραμπ σε FED: «Μειώστε τα επιτόκια ή θα σταματήσω το εμπόριο με χώρες όπου έχουμε εμπορικό έλλειμμα»

Eάν η Federal Reserve δεν προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε διατεθειμένος να σταματήσει τις εμπορικές συναλλαγές με χώρες απέναντι στις οποίες οι ΗΠΑ παρουσιάζουν εμπορικό έλλειμμα.

«Τα υψηλά επιτόκια θέτουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση και δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί αυτό», ανέφερε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την πάγια πίεσή του προς τη Fed για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των στοιχείων του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ισχυρότερη από την αναμενόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας τον Αύγουστο.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις αγορές να αυξήσουν τις εκτιμήσεις τους για νέα αύξηση των επιτοκίων αργότερα μέσα στον μήνα, αναφέρει το Reuters.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social σήμερα Παρασκευή (4/9), ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να διαθέτουν τα χαμηλότερα επιτόκια παγκοσμίως, γράφοντας χαρακτηριστικά: