Τραμπ σε Axios: Θέλω να εμπλακώ προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν

Οπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως θέλει να εμπλακεί προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στο Axios που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, είναι ο πιο πιθανός διάδοχος στην Τεχεράνη, αλλά τόνισε πως αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεχτό.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος. Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή, όπως έκανα με τη Ντέλσι (Ροντρίγκεζ) στη Βενεζουέλα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν» δήλωσε ο Τραμπ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον πατέρα του. Ο 56χρονος δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα σε κανένα δημόσιο αξίωμα, αλλά έχει ισχυρούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν