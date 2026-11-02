Τραμπ: Προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο για 20.000 επιστολικές ψήφους στην Καλιφόρνια

Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ προσέφυγε τη Δευτέρα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να εμποδιστεί προσωρινά η καταμέτρηση επιστολικών ψήφων περισσότερων από 20.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην Καλιφόρνια, των οποίων η αμερικανική υπηκοότητα αμφισβητείται από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Η παρέμβαση πραγματοποιείται την παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ζητεί να διαχωριστούν τα επίμαχα ψηφοδέλτια και να μην καταμετρηθούν μέχρι να επιβεβαιωθεί η υπηκοότητα των ψηφοφόρων. Υποστηρίζει ότι, εάν αναμειχθούν με τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, δεν θα είναι δυνατός ο εντοπισμός τους.

Το αίτημα είχε ήδη απορριφθεί από ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 28 Οκτωβρίου και από εφετείο την Παρασκευή.

Η αντιπαράθεση αφορά κατάλογο περίπου 20.000 ψηφοφόρων που καταρτίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές της Καλιφόρνιας.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πολιτεία εμποδίζει την εφαρμογή ομοσπονδιακού νόμου του 1996, ο οποίος απαγορεύει τη συμμετοχή μη Αμερικανών πολιτών στις ομοσπονδιακές εκλογές.

Αντίθετα, οι αρχές της Καλιφόρνιας επιμένουν ότι διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς προστασίας της εκλογικής διαδικασίας και προειδοποιούν πως οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης βασίζονται σε αναξιόπιστα δεδομένα, απειλώντας να στερήσουν το εκλογικό δικαίωμα από χιλιάδες νόμιμους ψηφοφόρους.

Συνταγματικές διαστάσεις

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ντέιβιντ Κάρτερ, απορρίπτοντας το κυβερνητικό αίτημα, επισήμανε ότι μια τέτοια παρέμβαση θα υπονόμευε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα των πολιτειών να οργανώνουν τις εκλογές τους.

Παράλληλα, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των στοιχείων, επισημαίνοντας ότι σε άλλες πολιτείες άτομα που είχαν χαρακτηριστεί μη πολίτες αποδείχθηκε πως διέθεταν νόμιμα την αμερικανική υπηκοότητα.

Το 9ο Ομοσπονδιακό Εφετείο συμφώνησε με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, προειδοποιώντας ότι η αποδοχή του αιτήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε στέρηση εκλογικών δικαιωμάτων και να διαταράξει την εκλογική διαδικασία.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις παρεμβάσεις της για την αντιμετώπιση της φερόμενης παράνομης συμμετοχής μη πολιτών στις εκλογές, προειδοποιώντας ακόμη και με ποινικές διώξεις εκλογικούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, έρευνα του Reuters, που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, εντόπισε μόλις 129 περιπτώσεις κατηγοριών για παράνομη ψήφο μη πολιτών από το 1996.

Η δικαστική αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η Καλιφόρνια αποτελεί προπύργιο των Δημοκρατικών και διαθέτει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με 52 έδρες.