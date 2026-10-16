Τραμπ προς Ζακαράια: Ίσως δεν σου ταιριάζει ο ρόλος της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου

Αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα της Κέιτ Ζακαράια για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου εξέφρασε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως γνωστοποίησε, έχει ήδη προτρέψει τη νέα εκπρόσωπο Τύπου να επανεξετάσει τον ρόλο που έχει αναλάβει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη θέση ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ή στις επαγγελματικές επιλογές της Ζακαράια, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της καταλληλότητάς της για τα καθήκοντα της εκπροσώπου Τύπου.

Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμό του Όρους Pickaxe στο Ιράν – «Θα το εξουδετερώσουμε γρήγορα»

Το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βομβαρδισμό του Όρους Pickaxe στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Μιλώντας στο Newsmax το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην πιθανότητα νέων στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, και ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησής του παραμένει να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, γιατί αν τα αποκτούσε, θα τα χρησιμοποιούσε. Το πυρηνικό τους πρόγραμμα είναι θαμμένο κάτω από εκατομμύρια τόνους βουνού. Τώρα εξετάζουμε το Όρος Pickaxe. Μπορεί να χρειαστεί να πάμε εκεί. Θα επιχειρήσουμε να το πλήξουμε. Θα το εξουδετερώσουμε γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Όρος Pickaxe συνδέεται με μια ισχυρά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται σε μεγάλο βάθος, κοντά σε μία από τις σημαντικότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Παρά τις αναφορές του σε πιθανό βομβαρδισμό, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αναγκαία τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά της Τεχεράνης.

«Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά όπλα. Δεν χρειάζεται», ανέφερε, απορρίπτοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι δεν εξετάζει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις στρατιωτικές επιλογές που βρίσκονται υπό εξέταση.

Ερωτηθείς σχετικά με τη βόμβα GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), γνωστή ως «Μητέρα Όλων των Βομβών», δεν διευκρίνισε εάν έχει εγκρίνει τη χρήση της εναντίον ιρανικών ενεργειακών υποδομών ή πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Περιορίστηκε να επισημάνει ότι η συγκεκριμένη βόμβα, παρά την ιδιαίτερα μεγάλη καταστροφική της ισχύ, δεν αποτελεί πυρηνικό όπλο.