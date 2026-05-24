Τραμπ προς διπλωμάτες: Μην βιαστείτε για συμφωνία με το Ιράν – Λίγο μετά ανάρτησε AI εικόνα με drone να βομβαρδίζει ιρανικά πλοία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους διπλωματικούς του εκπροσώπους «να μην βιαστούν» στις συνομιλίες με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «ο χρόνος είναι με το μέρος μας».

Η τοποθέτηση ήρθε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά τη δήλωσή του ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη «έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί».

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ «μέχρι να υπάρξει συμφωνία που θα είναι πιστοποιημένη και υπογεγραμμένη», προσθέτοντας πως «δεν πρέπει να γίνουν λάθη».

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η σχέση ΗΠΑ -Ιράν γίνεται «πιο επαγγελματική και παραγωγική», την ώρα που οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται υπό καθεστώς εκεχειρίας και αυξημένης πίεσης προς την Τεχεράνη.

Στο μεταξύ την Κυριακή το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια ακόμα προκλητική ανάρτηση για το Ιράν και αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι η συμφωνία βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Πρόκειται για μια εικόνα προϊόν ΑΙ που απεικονίζει αμερικανικό drone με αμερικανική σημαία να εξαπολύει επίθεση σε δύο ιρανικά πλοία. Η εικόνα συνοδεύεται από τη λεζάντα «Adios».

Στην ψηφιακή εικόνα φαίνονται καπνοί και φλόγες να υψώνονται από τα ιρανικά πλοία, ενώ απεικονίζονται και σώματα να εκτινάσσονται στη θάλασσα. Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση συζήτηση στα αμερικανικά και διεθνή μέσα, καθώς έρχεται σε μια στιγμή όπου η Ουάσιγκτον επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Ταυτόχρονα ο Αμερικανός πρόεδροςεξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που είχε υπογραφεί επί Ομπάμα,χαρακτηρίζοντάς την «ένα από τα χειρότερα deals που έγιναν ποτέ». Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι η προηγούμενη συμφωνία αποτελούσε «άμεσο δρόμο για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από το Ιράν».

Αντίθετα, για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με την Τεχεράνη, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι είναι «το ακριβώς αντίθετο», σημειώνοντας πως εξελίσσονται «με τάξη και εποικοδομητικά». Τόνισε ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές του «να μην βιαστούν», καθώς «ο χρόνος είναι με το μέρος μας».

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός (blockade) θα παραμείνει «σε πλήρη ισχύ» μέχρι να υπάρξει συμφωνία «που θα είναι πιστοποιημένη και υπογεγραμμένη», ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν «πρέπει να κατανοήσει πως δεν μπορεί να αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη συνεργασία τους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και το Ιράν να ενταχθεί «μια μέρα» στις χώρες των Συμφωνιών του Αβραάμ.

