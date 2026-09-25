ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Πολύ θετική για τις δύο χώρες η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψη του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες «πολύ θετική για τις δύο χώρες», επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν κάνει τεράστια βήματα προόδου στις σχέσεις τους και θα συνεχίσουν τις επαφές τους.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ είπε ότι η σχέση ΗΠΑ-Κίνας θα είναι μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας βασισμένης στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα. Ανέφερε επίσης ότι συμφώνησε με τον Τραμπ να προσδώσουν νέο περιεχόμενο στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε άλλες δύο «ευκαιρίες» στο εγγύς μέλλον για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του: η πρώτη στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) τον Νοέμβριο στην Κίνα και η δεύτερη στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα.

Η επίσκεψη του Κινέζο προέδρου στις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε με μια συνάντηση για τσάι στον Λευκό Οίκο και ακολούθως με την επίσκεψη των δύο ηγετών στα Εθνικά Αρχεία.

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