Τραμπ: Πολύ πιθανό να χτυπήσουμε το Ιράν απόψε – Θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία για την παραγωγή συστημάτων Patriot

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε πριν από τη συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκιστο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και νέα πλήγματα την Τετάρτη (8/7) μετά τις χθεσινές επιθέσεις.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ και είναι πολύ, πολύ πιθανό να τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ακόμα ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. «Ενδέχεται να επιβάλουμε ξανά τον αποκλεισμό και ο αποκλεισμός θα αφορά μόνο το Ιράν, όλοι οι άλλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, φυσικά», είπε χαρακτηιστικά.

Ακόμα υποτίμησε την ιρανική αντίδραση: «Θα τοποθετήσουν μερικές νάρκες αν μπορούν, αν καταφέρουν να το κάνουν», είπε ο Τραμπ. «Αλλά είναι δύσκολο, γιατί τώρα εξουδετερώνουμε αυτά τα μικρά σκάφη», προσέθεσε.

Επιπλέον ανέφερε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα στείλουν ναρκαλιευτικά στα Στενά του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα την Τετάρτη (8/7) ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε απειλήσει να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, καθώς όπως είπε η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία «έχει λήξει». Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ επέκρινε τους Ιρανούς αξιωματούχους για το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν τήρησαν τις συμφωνίες που είχαν διαπραγματευτεί.

Θα δώσουμε άδεια στην Ουκρανία για την παραγωγή συστημάτων Patriot

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χορηγήσουν άδεια στην Ουκρανία προκειμένου να κατασκευάσει πυραύλους Patriot, καθώς, όπως είπε, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν να λήξει ο πόλεμος.

«Θα σας χορηγήσουμε άδεια ⁠για την κατασκευή πυραύλων Patriot. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν σας δίνουμε αρκετά», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος προς τον Ζελένσκι, ο οποίος καθόταν δίπλα του.

«Είναι ένα αμυντικό όπλο, το οποίο προτιμώ από ένα επιθετικό όπλο», προσέθεσε ο Τραμπ. Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους αναχαίτισης, καθώς είναι το μόνο σύστημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας που μπορεί να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι λόγω της υψηλής ταχύτητάς τους και της απότομης τροχιάς πτήσης τους είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Μάλιστα ο Ουκρανός πρόεδρος αναμενόταν να θέσει το ζήτημα των Patriot και κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να ασκηθεί πίεση στις εταιρείες για να παράγουν πυραύλους «Patriot». «Έχουμε μεγάλη επιρροή στις εταιρείες, σε εκείνες που κατασκευάζουν το σύστημα “Patriot”», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουμε ενημερώσει ακόμα την εταιρεία γι’ αυτό, αλλά όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιαστούν», πρόσθεσε. Η Lockheed Martin είναι ο κύριος ανάδοχος για τους πυραύλους αναχαίτισης που χρησιμοποιούνται στο σύστημα Patriot.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι και οι δύο πλευρές του πολέμου θα ήθελαν να δουν τον πόλεμο να τελειώνει, αλλά ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και ο Ζελένσκι ⁠έχουν αποδειχθεί και οι δύο «δύσκολοι». «Έχουμε επιλύσει πολλούς ⁠πολέμους και αυτός εδώ είναι αυτός που σκέφτηκα ⁠ότι ίσως θα ήταν ο ευκολότερος, αλλά ο Πούτιν είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας και αυτός ο τύπος είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος εκ νέου στον Ζελένσκι, ο οποίος καθόταν δίπλα του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στις επιθέσεις με ουκρανικά drones που πραγματοποιήθηκαν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου και εγκαταστάσεων παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού, ισχυριζόμενος ότι θα βοηθήσουν προκειμένου να τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

«Πρόκειται για κλιμάκωση, αλλά είναι επίσης μια κλιμάκωση που μπορεί να συμβάλει στο τέλος [του πολέμου]», δήλωσε.

Ακόμα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μίας συνάντησης ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι. «Ο Πούτιν θα συναντηθεί και ο Ζελένσκι θα συναντηθεί, και θα συμβεί κάτι θετικό», είπε ο Τραμπ. «Ελπίζω να συμβεί σύντομα», προσέθεσε.

Ανέφερε ακόμνα ότι το τέλος του πολέμου θα σώσει ζωές και θα επιτρέψει στην Ουκρανία να ανοικοδομηθεί . «Έχει ένα λαμπρό μέλλον», είπε ο Τραμπ για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν ζήτησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε την ιδέα.

«Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε με τον (Πούτιν) ήταν: “Πού θα θέλατε να συναντηθείτε;” και εκείνος απάντησε: “Ιδανικά στη Μόσχα”», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι απάντησε: «Απλά δεν γίνεται. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό».

Ο Τραμπ ρώτησε τους δημοσιογράφους αν έχουν ερώτηση για τον Πούτιν

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι σκοπεύει να συνομιλήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αργότερα την ίδια μέρα, αποκαλύπτοντας τη συνομιλία ενώ καθόταν δίπλα στον Ζελένσκι.

Καθώς οι δημοσιογράφοι έκαναν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, ο Τραμπ τους προσκάλεσε να απευθύνουν μία στον Ρώσο ηγέτη.

«Έχετε κάποια ερώτηση για τον Πούτιν;», είπε ο Τραμπ, προκαλώντας κάποια σύγχυση ότι είχε μπερδέψει τον Ζελένσκι με τον Πούτιν. Ο Τραμπ διευκρίνισε γρήγορα τις δηλώσεις του.

«Κάντε μας μια ερώτηση, όχι για τον Ζελένσκι, κάντε μας μια ερώτηση για τον Πούτιν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιμένοντας. «Επειδή θα του μιλήσω σήμερα».

Ζελένσκι: Είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε τα πάντα για να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του είπε ότι ήθελε να συζητήσει «μερικές πολύ σημαντικές λεπτομέρειες» με τον Τραμπ. «Είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε τα πάντα για να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», είπε στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι όροι που θέτει ο Ρώσος ομόλογός του για τον τερματισμό του πολέμου αλλάζουν, καθώς η πολεμική προσπάθεια της Μόσχας σε πλήρη κλίμακα χάνει τη δύναμή της.

«Δεν ξέρω ποιους όρους θέλει τώρα ο Πούτιν για αυτή την ειρήνη – πιστεύω ότι, ούτως ή άλλως, αλλάζουν, διότι στην αρχή του πολέμου σε πλήρη κλίμακα, ήταν ισχυρότερος. Και τώρα, νομίζω ότι χάνει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία έχει υπερασπιστεί τον εαυτό της χάρη στις εξελίξεις στον τομέα του πολέμου με drones και της στρατιωτικής τεχνολογίας. «Προσπαθούμε να μεταφέρουμε αυτόν τον πόλεμο από το πεδίο της μάχης στον ουρανό», είπε ο Ζελένσκι. «Γι’ αυτό και τώρα αρχίσαμε να ελέγχουμε το πεδίο της μάχης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», συμπλήρωσε.

Καθώς ο Ζελένσκι απαντούσε σε ερώτηση Ουκρανού δημοσιογράφου, ο Τραμπ παρενέβη λέγοντας: «Έχει μεγάλη υποστήριξη. Μόλις έφυγα από την αίθουσα – όπου παρευρίσκονταν κυρίως Ευρωπαίοι, Καναδοί, αλλά κυρίως Ευρωπαίοι – και εκφράζουν μεγάλη υποστήριξη προς την Ουκρανία».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ασκεί πίεση στον Πούτιν να συμφωνήσει σε μια τοποθεσία τρίτου μέρους για να συναντηθεί με τον Ζελένσκι για ειρηνευτικές συνομιλίες κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ο Τραμπ ρώτησε, μισοαστεία, τον Ουκρανό ηγέτη αν θα πήγαινε στη Μόσχα, στο οποίο ο Ζελένσκι απάντησε με δικό του αστείο: «Είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί. … Είναι επικίνδυνο για μένα.»

Αναφερόμενος στη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε πως «υπήρχε πολλή αγάπη σε εκείνη την αίθουσα, μεγάλη ενότητα».

Πηγές: Reuters, Al Jazeera CNN