Τραμπ: Πιστεύω ότι ο Πούτιν μπορεί σύντομα να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Παρά τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και τις πληροφορίες που θέλουν τη Μόσχα να εξετάζει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πιστεύω ότι είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις επαφές και τις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο. Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε την Τρίτη και προβλήθηκε την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, τρεις πηγές με γνώση των διεργασιών στο Κρεμλίνο ανέφεραν στο Reuters ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει διατεθειμένος να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ρωσική ηγεσία εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ ο πόλεμος έχει ήδη εισέλθει στο πέμπτο έτος του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευθεί προεκλογικά πως θα έβαζε τέλος στον πόλεμο από την πρώτη κιόλας ημέρα της επιστροφής του στην προεδρία, τον Ιανουάριο του 2025.