Τραμπ: Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ήταν ντροπιαστικές

Οπρόεδρος των ΗΠΑ ανεβάζοντας τους τόνους μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, στις οποίες επικράτησε ο απερχόμενος αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, χαρακτήρισε σήμερα την εκλογική διαδικασία «ντροπιαστική».

«Αυτές οι εκλογές αποτελούν ντροπή για τον βραζιλιάνικο λαό», δήλωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους, κάνοντας επίσης λόγο για μια «ντροπιαστική κατάσταση».

O ηττημένος συντηρητικός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρο, ο οποίος έφθασε στις ΗΠΑ χθες αφού έφυγε από τη Βραζιλία, αρνείται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των εκλογών.

Γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο, συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο γερουσιαστής κατήγγειλε «εκλογική νοθεία» και είπε πως θέλει να ηγηθεί της αντιπολίτευσης από το αμερικανικό έδαφος.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, ηλικίας 45 ετών, ηττήθηκε, με το αποτέλεσμα να προκαλεί έκπληξη κατά γενική ομολογία, στον δεύτερο γύρο των εκλογών την Κυριακή από τον αριστερό Λούλα, του οποίου προηγείτο στον πρώτο γύρο.