Τραμπ: «Οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ απέρριψαν την πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ , σε ανάρτησή του στο Truth Social, υπογραμμίζει ότι οι περισσότερες χώρες-σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι, όπως σημειώνει, συμφωνούν με τη στάση της Ουάσινγκτον και θεωρούν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι δεν τον εκπλήσσει η στάση των «συμμάχων», καθώς θεωρεί το ΝΑΤΟ «μονόδρομη σχέση», στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία άλλων χωρών, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχη στήριξη σε περιόδους ανάγκης.

«Δεν χρειαζόμαστε ούτε επιθυμούμε τη συνδρομή των χωρών του ΝΑΤΟ»

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επιφέρει καίρια πλήγματα στο Ιράν, αναφέροντας ότι το ναυτικό και η αεροπορία της χώρας έχουν ουσιαστικά καταστραφεί, όπως και τα αντιαεροπορικά και τα συστήματα ραντάρ, ενώ έκανε λόγο και για εξουδετέρωση της ηγεσίας σε πολλαπλά επίπεδα.

«Έχοντας επιτύχει τέτοια στρατιωτικά αποτελέσματα, δεν χρειαζόμαστε πλέον ούτε επιθυμούμε τη συνδρομή των χωρών του ΝΑΤΟ — δεν τη χρειαζόμασταν ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, επεκτείνοντας την ίδια θέση και για χώρες όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών – «της ισχυρότερης χώρας στον κόσμο» – η Ουάσινγκτον «δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός».