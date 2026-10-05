Τραμπ: Οι ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και οι Δημοκρατικοί ευθύνονται για την ακριβή βενζίνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σε ανάρτησή του ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία, και όχι ο πόλεμος με το Ιράν, είναι αυτές που οδηγούν στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

«Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον το Στενό του Ορμούζ, επειδή πλέον εξάγονται ρεκόρ βαρελιών σχεδόν καθημερινά, αλλά η λέξη «διυλιστήρια», όπου τα ρωσικά ανατινάζονται από την Ουκρανία και τα δικά μας κλείνονται, σε μπλε πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια από τους Δημοκρατικούς», γράφει ο Τραμπ στο Truth Social.