Τραμπ: «Οι νάρκες από το Ορμούζ έχουν αφαιρεθεί – Παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό»

Προειδοποίηση προς το Ιράν ότι θα καταστρέφεται κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ απηύθυνε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , επαναλαμβάνοντας ότι όλες οι νάρκες έχουν αφαιρεθεί.

Ο αμερικανός πρόεδρος προσθέτει ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν «κάθε τετραγωνικό εκατοστό του στενού» όπως γίνεται και με όρος Pickaxe και τις καταστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Μόλις ενημερώθηκα από το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι όλες οι νάρκες έχουν αφαιρεθεί ή και πυροδοτηθεί από τα διεθνή ύδατα του στενού του Ορμούζ. Το Ιράν έχει ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετεί νέες νάρκες θα καταστραφεί αμέσως και συστηματικά.

Μέσω της Διαστημικής Δύναμης, παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του στενού, όπως κάνουμε και με το όρος Pickaxe και τις ήδη κατεστραμμένες τρεις άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Υπάρχει πολιτική μηδενικής ανοχής στην τοποθέτηση ναρκών σε πλήρη ισχύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ