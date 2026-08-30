Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα αναπληρώσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου τους με πετρέλαιο Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Κυριακή (30/8) ότι τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ουάσινγκτον και το Καράκας, με την οποία εκχωρείται στις ΗΠΑ ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία «αναπλήρωσης» θα ξεκινήσει σύντομα, περιγράφοντας το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ως «Δώρο από τη Βενεζουέλα στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες διαταραχές εφοδιασμού και οι υψηλές τιμές καυσίμων.

Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος στους Αμερικανούς.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ την Παρασκευή αποσκοπεί στην ανάκαμψη της ταλαιπωρημένης πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, αλλά θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και έργα υποδομής προτού η παραγωγή μπορέσει να αυξηθεί ουσιαστικά.

Το απόθεμα ανερχόταν σε περίπου 290 εκατομμύρια βαρέλια στις 21 Αυγούστου, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 44 ετών, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν τα αποθέματά τους τόσο υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και υπό την κυβέρνηση Τραμπ, ως απάντηση στις παγκόσμιες διαταραχές στην προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της σύγκρουσης με το Ιράν.

Πηγή: Reuters