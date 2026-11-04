Τραμπ: «Οι Δημοκρατικοί ζητούν ανοιχτά την παραπομπή μου αν κατακτήσουν το Κογκρέσο»

Έκκληση στους υποστηρικτές του για οικονομική ενίσχυση απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , την ώρα που άρχιζαν να κλείνουν οι κάλπες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Στο μήνυμά του προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί ζητούν «ανοιχτά την παραπομπή μου», σε περίπτωση που καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σε μήνυμα συγκέντρωσης χρημάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη δεύτερη θητεία του, σημειώνοντας ότι βρίσκεται περίπου στη μέση της, ενώ υποστήριξε ότι απομένει ακόμη σημαντικό έργο για την υλοποίηση των στόχων του.

«Η δεύτερη θητεία μου βρίσκεται ουσιαστικά στη μέση. Θα είμαι ειλικρινής, υπάρχουν ακόμη ΠΟΛΛΑ που πρέπει να γίνουν για να ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ του να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη. Σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι κάθε μέρα για εσάς και την οικογένειά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίθεση κατά των Δημοκρατικών, χαρακτηρίζοντάς τους «πιο ανεξέλεγκτους, οργισμένους και επικίνδυνους από ποτέ».

Τα «όπλα» που αποκτούν οι Δημοκρατικοί εάν κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου

Εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να ανακτήσουν την πλειοψηφία είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία, θα αποκτήσουν σημαντικές νέες δυνατότητες για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη διερεύνηση των πεπραγμένων της κυβέρνησης Τραμπ.

Παράλληλα, θα έχουν λόγο στις αποφάσεις για τις κρατικές δαπάνες, ενώ θα μπορούσαν να επιδιώξουν την ανατροπή ορισμένων αλλαγών που έχει προωθήσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να πιέσουν για την υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες ο Τραμπ έχει εκφράσει την αντίθεσή του.

Τραμπ: Έτοιμος να απονείμει προληπτικές χάρες σε κυβερνητικά στελέχη

Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να απονείμει προληπτικές προεδρικές χάρες σε μέλη του κυβερνητικού του επιτελείου, εάν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και αποφασίσουν να στοχοποιήσουν αξιωματούχους της κυβέρνησής του.

Σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε χωρίς δισταγμό:

«Θα το έκανα, αν χρειαζόταν, φυσικά… Δεν θα το σκεφτόμουν καν, θα το έκανα».