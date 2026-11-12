Τραμπ: Ο Τιμ Κουκ πρέπει να αντικαταστήσει τον Χουάνγκ στην Nvidia

ΟΝτόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ πρέπει να αντικαταστήσει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

«Τώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έχει κάνει φανταστική δουλειά, παραιτήθηκε, υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει τη θέση του: ο Τιμ Κουκ της Apple», ανέφερε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ένας θρύλος αντικαθιστά έναν θρύλο!» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Πέμπτη η Nvidia ανακοίνωσε την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του ΔΣ, σηματοδοτώντας το τέλος της 33χρονης θητείας του συνιδρυτή της στην ηγεσία του τεχνολογικού «κολοσσού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, η οποία είναι σήμερα εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια της Nvidia.

Η Κρες θα συνεχίσει να ασκεί παράλληλα τα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια έως ότου οριστεί μόνιμος διάδοχος του Χουάνγκ. Το ΔΣ ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της εταιρείας.

Μόλις την Κυριακή, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Χουάνγκ και στην ηγετική ομάδα της εταιρείας. Ωστόσο, σύμφωνα με το καταστατικό της Nvidia, ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να απομακρυνθεί «με ή χωρίς αιτία», εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.