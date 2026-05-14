Τραμπ: Ο πρόεδρος Σι δεν θα στείλει στρατιωτικό υλικό στο Ιράν – Πρότεινε να βοηθήσει για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Είπε πως δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό υλικό… Το επιβεβαίωσε με σθένος», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομόλογός του θα ήθελε «να δει ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ». «Είπε: “Εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω”».