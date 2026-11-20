Στον πόλεμο στην Ουκρανία, την αντιπαράθεση με το Ιράν και την ιστορική τριμερή συνάντησή του με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας επικεντρώθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ , κατά την εισήγησή του στη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, πριν δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί τον διπλωματικό τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Επιστρέφοντας από το ταξίδι του στην Κίνα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των επαφών του, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απολαμβάνουν πλέον μεγαλύτερο διεθνή σεβασμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, στις τιμές των καυσίμων, στην αμερικανική οικονομία, στις εμπορικές συμφωνίες που εξασφάλισε στην Ασία και στις προθέσεις του για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην αίθουσα διανεμήθηκε έγγραφο με τα τέσσερα βασικά σημεία της κοινής διακήρυξης των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας, μετά την τριμερή σύνοδο κορυφής στη Σεντζέν.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι τρεις χώρες συμφώνησαν στα εξής: «Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, να αυξήσουν την παραγωγή και την προσφορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου, να διασφαλίσουν τον σεβασμό στις ασυλίες κρατικών αξιωματούχων και να ξεκινήσουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, τονίζουν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση της δικαιοδοσίας του και επαναβεβαιώνουν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί».

Ουκρανία: «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος με διπλωματικά μέσα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν τού εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας.

«Πραγματοποίησα διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας, ο οποίος εξέφρασε σαφώς την επιθυμία του να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με διπλωματικά μέσα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος αναγνώρισε, πάντως, τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας, αποδίδοντάς τες κυρίως στις προσωπικές σχέσεις των δύο εμπόλεμων ηγετών.

«Μίλησα με τους εκπροσώπους μας, οι οποίοι έκαναν καλή δουλειά. Αλλά είναι δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά», ανέφερε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι «το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο πρόεδρος Πούτιν τρέφουν τεράστιο μίσος ο ένας για τον άλλον, και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο».

Ιράν: «Διαβάστε τα χείλη μου – Δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα»

Ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, δεσμευόμενος ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Θα το πω τώρα, και δεν είμαι ο Τζορτζ Μπους», δήλωσε, για να προσθέσει:

«Διαβάστε τα χείλη μου. Όχι, δεν χρειάζεται να κοιτάξετε τα χείλη μου, αλλά το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο Τραμπ παρέπεμψε στη γνωστή προεκλογική υπόσχεση του πρώην προέδρου Τζορτζ Χ. Γ. Μπους, ο οποίος είχε δηλώσει «Διαβάστε τα χείλη μου: Όχι νέοι φόροι», προτού στη συνέχεια αθετήσει τη δέσμευσή του.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι το ιρανικό ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Συζητήσαμε εκτενώς για το πώς θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας στη συνέχεια το ιρανικό καθεστώς «τρελό».

«Θέλουν συμφωνία, αλλά όχι μια συμφωνία που μπορώ να αποδεχθώ»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στην Ουάσιγκτον, ενώ ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παρακολουθούν. AP Photo/Jacquelyn Martin

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, σκλήρυνε ακόμη περισσότερο τη ρητορική του:

«Θέλουμε μια πραγματική συμφωνία, όχι μια ψεύτικη συμφωνία, όπως αυτές που κάνουν εδώ και 51 χρόνια».

Μάλιστα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «εδώ και 51 χρόνια κοροϊδεύει τον κόσμο».

Ο Τραμπ συνέδεσε άμεσα την έκβαση της αντιπαράθεσης με το Ιράν με την πορεία των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι τιμές της βενζίνης εξαρτώνται από το πώς θα τα βρούμε με το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ιστορική τριμερής συνάντηση με Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στην Ουάσιγκτον. AP Photo/Alex Brandon

Περνώντας στην αποτίμηση των επαφών του στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την τριμερή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ ιστορικό γεγονός.

Όπως υποστήριξε, επρόκειτο για «την πρώτη τριμερή συνάντηση στην ιστορία μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας».

«Πήγα απλά λέγοντας: “Τα πάω πολύ καλά με αυτούς τους δύο ανθρώπους και θα επιλύσουμε τις διαφορές μας”», ανέφερε.

«Καταφέραμε να τις επιλύσουμε. Και τότε συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Ήταν ένα εκπληκτικό γεγονός. Εννοώ, ήταν πραγματικά εκπληκτικό», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε παράλληλα τις προσωπικές σχέσεις που διατηρεί με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε επειδή αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο» του.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Αυτό είναι θετικό, παρεμπιπτόντως», δήλωσε.

Μάλιστα, επιτέθηκε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς σε όσους θεωρούν προβληματική την προσέγγισή του με τη Μόσχα και το Πεκίνο.

«Οι ηλίθιοι – μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα – λένε: “Ω, είναι τρομερό. Τα πάει καλά μαζί του”. Τα πάω καλά με τη Ρωσία. Τα πάω καλά με την Κίνα. Τα πάω καλά με πολλούς ανθρώπους. Με μερικούς δεν τα πάω καλά», ανέφερε.

«Η Αμερική χαίρει και πάλι σεβασμού»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το ταξίδι του στην Ασία επιβεβαίωσε την ενίσχυση της διεθνούς θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υποδοχή που του επιφύλαξε ο Σι Τζινπίνγκ στο αεροδρόμιο του Σενζέν, παρουσιάζοντάς την ως ένδειξη σεβασμού προς τις ΗΠΑ.

«Οπουδήποτε και αν πήγα σε αυτό το ταξίδι, και με κάθε ηγέτη που συνάντησα, ήταν ξεκάθαρο ότι η Αμερική χαίρει και πάλι σεβασμού όπως ποτέ άλλοτε. Μας σέβονται», δήλωσε.

«Ήταν μεγάλη τιμή για μένα που ο πρόεδρος Σι υποδέχτηκε τη χώρα μας — όχι εμένα προσωπικά — στη θύρα του αεροπλάνου. Κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ πριν. Αυτό σημαίνει ότι σέβεται τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Τεχνητή νοημοσύνη: Κοινοί περιορισμοί με την Κίνα και απαγόρευση για data centers στο εξωτερικό

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα Ενημέρωσης Τύπου «Τζέιμς Μπρέιντι» του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στην Ουάσιγκτον. AP Photo/Jacquelyn Martin

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν «να θεσπίσουν ορισμένους κοινούς περιορισμούς», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην πρωτοπορία της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ προχώρησε σε μια νέα εξαγγελία σχετικά με τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων.

Όπως δήλωσε, σκοπεύει να απαγορεύσει στις αμερικανικές εταιρείες να κατασκευάζουν data centers εκτός των ΗΠΑ.

«Δεν θα επιτρέψουμε στις εταιρείες μας να κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων εκτός της χώρας μας. Δεν θα αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο», τόνισε.

Συνέδεσε μάλιστα την πρόθεσή του αυτή με τις προηγούμενες επιλογές της αμερικανικής βιομηχανίας στον τομέα των ημιαγωγών.

«Ξέρετε ότι το επέτρεψαν να συμβεί με τα τσιπ και όλα τα άλλα, και αυτό ήταν πολύ καταστροφικό για τη χώρα μας. Από εκεί αρχίσαμε να μένουμε πίσω», υποστήριξε.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν είχε ενημερώσει προηγουμένως ούτε τους συνεργάτες του για τη συγκεκριμένη πρόθεση.

«Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί είδηση της τελευταίας στιγμής, αλλά δεν το έχω πει ακόμη ούτε στους δικούς μου. Αλλά τους το λέω τώρα, εδώ», δήλωσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές εταιρείες που θα επιλέξουν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων στο εξωτερικό θα αντιμετωπίσουν «έναν τεράστιο φόρο».

Αναφέρθηκε ακόμη και στον αποπεμφθέντα επικεφαλής της Nvidia, τον Τζένσεν Χουάνγκ, για τον οποίο είεπ ότι:

«Θέλω να τον δω να έχει μια δεύτερη ευκαιρία, στον άνθρωπο αυτό βασίζεται η οικονομία μας».

«Είναι ένας καλός άνθρωπος. Έκανε κάποιες λανθασμένες επιλογές, αλλά είναι εξαιρετικά ευφυής», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παρότι στο παρελθόν είχε προτείνει τον πρώην επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, για τη συγκεκριμένη θέση, ο Τραμπ δήλωσε τώρα ότι «θα ήθελε να δει τον Τζένσεν να ζητά μια μεγάλη συγγνώμη και να επιστρέφει».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ζήτημα που συζήτησε με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος, σύμφωνα με τον Τραμπ, χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «εξαιρετικό άνθρωπο».

Εμπορικές συμφωνίες στην Ασία – Παραγγελία 20 Boeing από τις Φιλιππίνες

Αναφερόμενος στις επαφές του με τους ηγέτες χωρών της ASEAN, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το ταξίδι του είχε σημαντικά εμπορικά αποτελέσματα.

«Η αγάπη και ο σεβασμός προς την Αμερική ήταν εξαιρετική. Μας σέβονται ξανά. Νομίζω ότι μας αγαπούν, αλλά, για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ να μας σέβονται», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε τέσσερις ημέρες συναντήθηκε με περισσότερους από 20 ηγέτες κρατών, εξασφαλίζοντας δύο νέες εμπορικές συμφωνίες, ενώ περίπου δέκα ακόμη αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

«Είχαμε εξαιρετικά καλές συζητήσεις για την ενίσχυση των οικονομικών μας συνεργασιών, ενώ εξασφαλίσαμε εμπορικές συμφωνίες αξίας άνω των 17 δισ. δολαρίων, οι οποίες θα ωφελήσουν χιλιάδες Αμερικανούς εργαζόμενους», υποστήριξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε συμφωνία για την αγορά 20 αεροσκαφών Boeing 787 Dreamliner από αεροπορικές εταιρείες των Φιλιππίνων.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι εταιρείες σχεδίαζαν αρχικά να προμηθευτούν αεροσκάφη από ευρωπαϊκές κατασκευάστριες εταιρείες, αλλά άλλαξαν την απόφασή τους μετά τη συνάντηση μαζί του.

«Είχαν σκοπό να τα αγοράσουν από την Ευρώπη, αλλά τώρα δεν το κάνουν πια», δήλωσε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η παραγγελία θα στηρίξει 47.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. «Βλέπετε, υπάρχει μια περίπτωση όπου επρόκειτο να απευθυνθούν στην Ευρώπη, αλλά εγώ συναντήθηκα μαζί τους και τώρα αγοράζουν από εμάς», ανέφερε.

Επενδύσεις 25 τρισ. δολαρίων και νέα επίθεση στη Fed

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον, ενώ ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παρακολουθούν. AP Photo/Jacquelyn Martin

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει νέο πλούτο ύψους 25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από την ανάληψη των καθηκόντων του. «Είναι ρεκόρ», δήλωσε, ισχυριζόμενος ότι το συγκεκριμένο ποσό επιτεύχθηκε σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου αναφέρουν νέες επενδυτικές δεσμεύσεις ύψους 11,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σημαντικά χαμηλότερες από το ποσό που επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίσης νέα επίθεση κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), κατηγορώντας την ότι διατηρεί τα επιτόκια σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα.

Χαρακτήρισε τη Fed «πολύ πολιτικοποιημένη», υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις της λειτουργούν εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης.

«Κάθε φορά που ανακοινώνουμε θετικά στοιχεία, αυξάνουν τα επιτόκια. Το κάνουν αυτό για κάποιο λόγο. Θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο», δήλωσε.

«Παλιά είχαμε πάντα — ακόμα και όταν δεν τα πηγαίναμε καλά — το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο. Τώρα απλώς συνεχίζουν να αυξάνουν το επιτόκιο όταν τα πηγαίνουμε καλά, συνεχίζουν να το αυξάνουν μέχρι ίσως να μην τα πηγαίνουμε πια καλά», πρόσθεσε.

Οι αναφορές στο Air Force One

Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε με καθυστέρηση 25 λεπτών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Η παρουσία του Βανς προκάλεσε έκπληξη, καθώς νωρίτερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε αναφέρει ότι δεν αναμενόταν να συμμετάσχει.

Στην αίθουσα βρίσκονταν επίσης ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, οι οποίοι κάθονταν δίπλα στο βήμα, ενώ ο Ρούμπιο και ο Βανς στέκονταν πίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Χθες το βράδυ επιστρέψαμε από μία από τις πιο επιτυχημένες προεδρικές επισκέψεις στην Ασία στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ στην αρχή της εισήγησής του.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη πτήση που έχει γίνει ποτέ με προεδρικό αεροσκάφος.

«Ήταν η μεγαλύτερη πτήση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το Air Force One. Το νέο Air Force One μπορεί να πετάξει χωρίς να χρειάζεται στάση για ανεφοδιασμό», ανέφερε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το νέο αεροσκάφος «καλύτερο από τον παλιό εξοπλισμό», υποστηρίζοντας ότι οι δυνατότητές του εντυπωσίασαν τους συνομιλητές του.

«Η Κίνα εντυπωσιάστηκε πολύ και η Ρωσία εντυπωσιάστηκε πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.