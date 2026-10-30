Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου, δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πώς αυτό θα συμβεί.

«Θα τελειώσει σύντομα», τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι. «Χρειαζόμαστε μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να πλήξουν το Ιράν πριν από τις εκλογές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters