Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα, Κυριακή, ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα μία μείωση στις τιμές του πετρελαίου.

«Το Ιράν δεν θα τελειώσει αμέσως μετά -ίσως πριν- αλλά θα τελειώσει αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας.

«Θα σας πω αυτό: Το Ιράν επιθυμεί πολύ μία συμφωνία. Τηλεφωνούν συνεχώς. Επιθυμούν να κάνουν μία συμφωνία. Πρέπει να κάνουν τη σωστή συμφωνία. Δεν θα κάνω μία συμφωνία που δεν θα είναι καλή», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχεύει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. «Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ: «Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία».

Τεχνητή νοημοσύνη

Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε επίσης και στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι «πολύ αρνητικές δυνάμεις» φέρνουν πράγματα στο προσκήνιο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία δεν θα συμβούν, τονίζοντας ότι επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την ηγετική θέση τους, στον τομέα αυτό.

«Είμαστε πιο μπροστά από την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη χώρα στον κόσμο και ειλικρινά θέλω να το διατηρήσω αυτό, επειδή όποιος επικρατήσει στην τεχνητή νοημοσύνη νικάει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε αν ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβραδύνει την ανάπτυξή του ή να ρυθμιστεί κανονιστικά ακόμα περισσότερο.

«Θα μπορούσαμε να βάλουμε προστατευτικό πλαίσιο. Μπορούμε να κάνουμε το ένα ή το άλλο. Αλλά νομίζω ότι έχετε πολλές αρνητικές δυνάμεις που ανεβάζουν το θέμα και δεν θα έπρεπε να το κάνουν, ενώ φέρνουν ζητήματα που δεν θα συμβούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ