Τραμπ: Ο κυβερνήτης του Ιλινόις και ο δήμαρχος του Σικάγο “θα έπρεπε να φυλακιστούν”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, και του κυβερνήτη του Ιλινόις, JB Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία για τις κατηγορίες του.

Οι δηλώσεις του Τραμπ, που αναρτήθηκαν στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, έρχονται ενώ ο Ρεπουμπλικανός αρχηγός του αμερικανικού κράτους έχει διατάξει την αποστολή στρατιωτών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο — την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ — παρά τις αντιρρήσεις αξιωματούχων της τοπικής και της πολιτειακής κυβέρνησης.

“Ο δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να είναι στη φυλακή για την αποτυχία προστασίας των αξιωματούχων του ICE! Το ίδιο και ο κυβερνήτης Πρίτσκερ!” έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Οι εκπρόσωποι του Τζόνσον και του Πρίτσκερ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.