Τραμπ: Ο Γκαλιμπάφ το πρόσωπο πίσω από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ είναι η προσωπικότητα του καθεστώτος με την οποία η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επαφή τις τελευταίες εβδομάδες, αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι θα γνωρίζει «σε περίπου μία εβδομάδα» αν ο Γκαλιμπάφ είναι κάποιος με τον οποίο οι ΗΠΑ μπορούν πραγματικά να συνεργαστούν.

Ο αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε μια ολική αναδιάρθρωση στο εσωτερικό του Ιράν , ισχυριζόμενος ότι η παλιά φρουρά έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί και αντικατασταθεί από μια νέα ομάδα με την οποία, όπως είπε, μέχρι στιγμής ήταν πιο εύκολο να συνεργαστεί κανείς.

«Έχει υπάρξει ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος επειδή τα καθεστώτα του παρελθόντος έχουν παρέλθει και έχουμε να κάνουμε με νέα ομάδα ανθρώπων», είπε ο Τραμπ. «Και μέχρι στιγμής, ήταν πολύ πιο λογικοί».

Ο Τραμπ επεσήμανε επίσης την αβεβαιότητα που περιβάλλει την υγεία του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του πλέον εκλιπόντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στις 28 Φεβρουαρίου.

«Κανείς δεν έχει νέα του», είπε ο Τραμπ για τον ιρανό ηγέτη. «Είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ακόμα ζωντανός, ο Τραμπ ανέφερε: «Δεν γνωρίζουμε. Πιστεύουμε ότι πιθανώς ναι, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση».