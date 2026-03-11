Τραμπ: «Μπορούμε να καταστρέψουμε ό,τι απέμεινε στο Ιράν σε μία ώρα» – Τι είπε για το Ορμούζ

Νέες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο έκανε το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το ναυτικό, τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα ραντάρ και την ηγεσία του Ιράν.

Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε: «Και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ χειρότερα, θα μπορούσαμε να καταστρέψουμε ότι ό,τι έχει απομείνει στο Ιράν μέσα σε μια ώρα. Δεν θα ήταν ποτέ σε θέση να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα», ανέφερε.

Δήλωσε επίσης ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο επιθέσεων στο αμερικανικό έδαφος από δυνάμεις που υποστηρίζει το Ιράν. Παράλληλα δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι θεωρεί πως οι πετρελαϊκές εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάληψη των καθηκόντων του γιου του Αγιοτολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν και τι σημαίνει αυτό για τη νίκη των ΗΠΑ στη σύγκρουση.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ήταν «απαράδεκτο» το γεγονός ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιλέχθηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης.

Τέλος ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνώριζε το δημοσίευμα των New York Times ότι μια συνεχιζόμενη στρατιωτική έρευνα διαπίστωσε, τουλάχιστον προκαταρκτικά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υπεύθυνες για μια θανατηφόρα επίθεση σε σχολείο στο νότιο Ιράν.