Τραμπ: «Με κάλεσαν από την Τεχεράνη – Θέλουν συμφωνία» – Πάνω από 90 πλήγματα στο Ιράν τη νύχτα

Την ώρα που οι επιθέσεις στο Ιράν και τον Κόλπο συνεχίζονται, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος και καθώς επέστρεφε από την Άγκυρα στις ΗΠΑ, ότι Ιρανοί αξιωματούχοι τον «κάλεσαν» για να του ζητήσουν «συμφωνία».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Με κάλεσαν πριν από λίγο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία».

Ερωτηθείς για τις επιθέσεις, είπε «ήταν πραγματικά αντίποινα», σύμφωνα με το SkyNews.

Γιατί έκανε στάση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Τραμπ πραγματοποίησε μια σύντομη στάση στο Ηνωμένο Βασίλειο στο δρόμο της επιστροφής από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το βράδυ, αλλά αρνήθηκε ότι πίσω από την απόφασή του ήταν φόβοι για την ασφάλειά του.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν απειλούνταν το αεροσκάφος τους, ο Τραμπ απάντησε: «Απειλούμαι συνέχεια. Είμαι ο Νο1 (στόχος) στη λίστα τους».

Πάνω από 90 πλήγματα στο Ιράν

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν με 90 επιθέσεις το Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά και πάλι με πλήγματα σε αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στις νέες αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν στα περίχωρα της Αχβάζ, στα νοτιοδυτικά.

Ακολούθως, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν.