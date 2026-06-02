Τραμπ κατά Νετανιάχου: Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, όλος ο κόσμος σε μισεί πλέον

Φραστική επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα, που ήταν γεμάτη βωμολοχίες, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία τρίτη πηγή που ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της κλήσης και μίλησαν στο Axios.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εξαιτίας των ενεργειών του Ισραήλ στον Λίβανο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «παλαβό» και τον κατηγόρησε για αχαριστία, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Επίσης, φέρεται να σταμάτησε το ισραηλινό σχέδιο για πλήγμα στη Βηρυτό.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου πως η υλοποίηση των απειλών του να βομβαρδίσει τη λιβανική πρωτεύουσα θα απομόνωνε ακόμη περισσότερο το Ισραήλ διεθνώς.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως είχε βοηθήσει τον Νετανιάχου να αποφύγει τη φυλακή – αναφορά στη στήριξή του κατά τη διάρκεια της δίκης του Νετανιάχου για υποθέσεις διαφθοράς.

Συνοψίζοντας τα λόγια του Τραμπ προς τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε: «Είσαι παλαβός (fucking crazy). Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλος ο κόσμος σε μισεί πλέον. Όλος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Μια δεύτερη πηγή που ενημερώθηκε για την κλήση ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν «έξαλλος» και κάποια στιγμή φώναξε στον Νετανιάχου: «Τι στο διάολο κάνεις;».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ γνώριζε πως η Χεζμπολάχ εκτόξευε πυρά κατά του Ισραήλ και ότι το Ισραήλ είχε ανάγκη να αμυνθεί, αλλά θεωρούσε ότι τις τελευταίες ημέρες ο Νετανιάχου κλιμάκωνε την κατάσταση με δυσανάλογο τρόπο.

Εκτός από τις απειλές για τη Βηρυτό, το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ ανησυχούσε για τον μεγάλο αριθμό αμάχων που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και διαφωνούσε με την τακτική του Ισραήλ να κατεδαφίζει κτίρια για να εξουδετερώσει έναν μόνο διοικητή της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ δεν σχεδιάζει πλέον να πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν και στο παρελθόν αρκετές τεταμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά συνέχισαν να συντονίζονται στενά σε θέματα που αφορούν το Ιράν και άλλα ζητήματα. Ένας αξιωματούχος είπε ότι αυτή ήταν μία από τις χειρότερες συνομιλίες του Τραμπ με τον Νετανιάχου από τότε που επέστρεψε στην προεδρία.

Η οργή του Τραμπ φαίνεται να αποδίδεται στο ότι η απόφαση του Νετανιάχου να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούσε να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις του με το Ιράν.

Μετά την κλήση, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς».

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του εξέδωσε ανακοίνωση μετά την κλήση, στην οποία ανέφερε ότι είπε στον Τραμπ πως το Ισραήλ θα πλήξει στόχους στη Βηρυτό, εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και ότι, στο μεταξύ, θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια» έγραψε ο Νετανιάχου.

Ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι, στην πραγματικότητα, ο Τραμπ «ισοπέδωσε» τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

«Ο Μπίμπι είπε: ‘Εντάξει, εντάξει, απλώς φρόντισε να τακτοποιηθούν όλα’», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με πηγές του Axios, το μνημόνιο που διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο. Αυτό ήταν και η αιτία μιας προηγούμενης τεταμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.