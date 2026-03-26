Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: Δεν σας χρειαζόμαστε, αλλά μην ξεχάσετε ποτέ αυτήν τη στιγμή

Νέα σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στα νατοϊκά κράτη το μεσημέρι της Πέμπτης για την άρνησή τους να συμβάλουν σε στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά ”μην ξεχνάτε ποτέ” αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή!» προειδοποιεί με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟ ΕΘΝΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΤΕΙ, ΤΟΥ ΙΡΑΝ. ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ, ΑΛΛΑ «ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ» ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ