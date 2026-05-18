Τραμπ κατά ΜΜΕ: Ακόμα κι αν το Ιράν υψώσει λευκή σημαία θα γράφουν ότι νίκησε τις ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος γράφει σε ανάρτησή του στο Truth Social πως τα ΜΜΕ «έχουν τρελαθεί εντελώς», καθώς όπως αναφέρει, ακόμα και αν ο Στρατός του Ιράν «φύγει από την Τεχεράνη κυματίζοντας λευκή σημαία», θα γράφουν πως ότι «το Ιράν είχε μια λαμπρή νίκη επί των ΗΠΑ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Αν το Ιράν παραδοθεί, παραδεχτεί ότι το Ναυτικό του έχει φύγει και αναπαύεται στον βυθό της θάλασσας, και η Πολεμική του Αεροπορία δεν είναι πια μαζί μας, και αν ολόκληρος ο Στρατός του φύγει από την Τεχεράνη, με τα όπλα πεταμένα και τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας ο καθένας «Παραδίνομαι, παραδίδομαι» ενώ κυματίζει άγρια ​​την αντιπροσωπευτική Λευκή Σημαία, και αν όλη η εναπομείνασα Ηγεσία του υπογράψει όλα τα απαραίτητα «Έγγραφα Παράδοσης», και παραδεχτεί την ήττα του από τη μεγάλη δύναμη και ισχύ των υπέροχων ΗΠΑ, οι αποτυχημένοι New York Times, η China Street Journal (WSJ!), το διεφθαρμένο και τώρα άσχετο CNN, και όλα τα άλλα μέλη των Fake News Media, θα γράψουν τίτλους ότι το Ιράν είχε μια Αριστουργηματική και Λαμπρή Νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν ήταν καν κοντά. Οι Δημοκράτες και τα ΜΜΕ έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους. Έχουν ΤΡΕΛΑΘΕΙ εντελώς!!!