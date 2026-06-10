Τραμπ κατά Ιράν: Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά

Νέες απειλές εξαπέλυσε σήμερα κατά της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν «πολύ σκληρά» αν δεν οριστικοποιηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν θα δεχθεί πλήγματα σήμερα.

«Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, θέλουμε μια συμφωνία που να λειτουργεί», πρόσθεσε ο Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, λέγοντας πως η Τεχεράνη «μας κοροϊδεύει».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου σημείωσε παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ήδη συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η συμφωνία χρειάζεται ακόμη να υπογραφεί.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP