Τραμπ: «Καμία σύλληψη Νετανιάχου στις ΗΠΑ» – Η απάντηση στις απειλές Μαμντάνι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπερασπιζόμενος παράλληλα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τη στάση του απέναντι στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο Νετανιάχου «δεν θα συλληφθεί με κανέναν τρόπο, σε καμία περίπτωση» όσο βρίσκεται στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι μάχεται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι ευθύνεται για τον θάνατο 52.000 διαδηλωτών και ότι εδώ και 47 χρόνια σκοτώνει Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους πολίτες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αυτοί που θα έπρεπε να συλληφθούν είναι όσοι οδήγησαν το Ιράν σε μια «πρωτοφανή δίνη θανάτου και καταστροφής», επιρρίπτοντας ευθύνες και σε προηγούμενους Αμερικανούς προέδρους, οι οποίοι, όπως είπε, θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπίσει το ζήτημα εδώ και χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, είχε δηλώσει πως θα επιδίωκε τη σύλληψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου εφόσον ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκεπτόταν την πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επικαλούμενος το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση Τραμπ και την ισραηλινή πλευρά, με Αμερικανούς αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι η ομοσπονδιακή αρμοδιότητα και η διπλωματική ασυλία δεν επιτρέπουν μια τέτοια ενέργεια.