Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ συζήτησαν σήμερα μια ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία στο περιθώριο της ετήσιας συνεδρίασης του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας -Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν της Κίνας.

“Οι ηγέτες μίλησαν για τις εργασίες που διεξάγονται με στόχο την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας”, δήλωσε το γραφείο του Κάρνεϊ, διευκρινίζοντας ότι και οι δύο “συμφώνησαν να συνεχιστούν οι εργασίες αυτές και να παραμείνουν σε στενή επαφή”.

Πριν από τη συνάντηση αυτή, ο Καναδός πρωθυπουργός είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούσαν να γίνουν ενδεχομένως εργοδότες των Καναδών εργαζομένων εάν ο Τραμπ διατηρήσει τους δασμούς του στον τομέα αυτό.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την οργή του Αμερικανού συμβούλου σε θέματα εμπορίου Πίτερ Ναβάρο.

“Αυτό είναι εξαιρετικά προσβλητικό”, έγραψε τη Δευτέρα στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι ο Καναδάς θα πρέπει “να ανησυχεί πολύ περισσότερο μήπως τον φάει ζωντανό η Κίνα”.

Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους, λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως “προσπαθήσει να καταλάβει πού βρισκόμαστε με την Κίνα και πού πηγαίνουμε με αυτήν τη χώρα”.

“Δεν θα πρέπει να μιλήσω γι΄ αυτόν, αλλά στη σειρά των προτεραιοτήτων του, αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό θέμα”, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο κατά του Καναδά από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ωθώντας την Οτάβα να προσπαθήσει να μειώσει την εξάρτησή της από τον νότιο γείτονά της και να αναζητήσει νέες διεθνείς συνεργασίες, όπως με την Κίνα.

Τον Αύγουστο, ο Κάρνεϊ είχε διακόψει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ νέοι τελωνειακοί δασμοί σε μια σειρά καναδικών προϊόντων.

Παρότι το πολιτικό σκηνικό άλλαξε στις ΗΠΑ μετά τη συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις “ενδιάμεσες εκλογές” και παρότι οι δύο γείτονες εκτίμησαν στις αρχές Νοεμβρίου ότι πλησιάζουν σε μια έξοδο από την κρίση, καμιά ουσιαστική πρόοδος δεν έχει ανακοινωθεί επί του παρόντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ