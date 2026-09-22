Τραμπ και Δανία υπέγραψαν τη συμφωνία για τη Γροιλανδία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γροιλανδία κατέληξαν ο Ντόναλντ Τραμπ με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η τελετή υπογραφής σηματοδοτεί μια συμφωνία που θα ενισχύσει την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία και θα διατηρήσει την Αρκτική περιοχή στα χέρια της Δανίας.

Η συμφωνία για τη Γροιλανδία είναι «τεράστια», είπε ο Τραμπ, ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας τόνισε ότι η συμφωνία «μπορεί να διαρκέσει για πάντα»

Μιλώντας πριν από την τελετή υπογραφής, ο Τραμπ δήλωσε ότι η νέα συμφωνία ασφαλείας των ΗΠΑ με τη Δανία και τη Γροιλανδία «ήταν σε στάδιο προετοιμασίας εδώ και πολύ καιρό».

«Αυτό είναι τεράστιο για την Ευρώπη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», λέει.

Παραβλέποντας τις πρόσφατες δυσκολίες μεταξύ των ΗΠΑ και του έθνους της σχετικά με τη Γροιλανδία, η πρωθυπουργός της Δανίας λέει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας «σύμμαχος στον οποίο μπορούσαμε πάντα να βασιστούμε».

«Σήμερα υπογράφουμε μια ακόμη μεγαλύτερη και καλύτερη συμφωνία, μια συμφωνία που μπορεί να διαρκέσει για πάντα», ανέφερε.

«Ενισχύουμε την κοινή μας ασφάλεια, ενισχύουμε την κοινή μας αποτροπή, δείχνουμε στους αντιπάλους μας ποιοι είμαστε και το κάνουμε μαζί».

Η συμφωνία θα διασφαλίσει ότι κανένας «αντίπαλος» δεν θα μπορεί να αποκτήσει έλεγχο ή σημαντική επιρροή στη Γροιλανδία και θα αναγκάσει περισσότερους συμμάχους να είναι παρόντες στην Αρκτική, λέει ο Φρεντέρικσεν.