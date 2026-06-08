Τραμπ: Ισραήλ και Ιράν θέλουν «άμεση κατάπαυση πυρός» – Η «ανοησία» μπορει να εμποδίσει την ειρήνη

Τόσο το Ισραήλ, όσο και το Ιράν , επιθυμούν μια «άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε όμως ότι η «ανοησία» θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση.

«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν να κάνουν άμεση ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την «Ειρήνη» συνεχίζονται, υπό την προϋπόθεση ότι η άγνοια ή η ανοησία δεν θα σταθούν εμπόδιο. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια «Τελική Συμφωνία». Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα».