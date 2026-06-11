Τραμπ: Ιρανοί αξιωματούχοι μού ζητούν παύση των επιθέσεων

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων ΠολιτειώνΝτόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο, διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των αμερικανικών επιθέσεων σε περιοχές του νότιου Ιράν.Όπως μεταδίδεται, ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι υπήρξε επαφή, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί της Ουάσιnγκτον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.«Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν», φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε ότι οι «βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα», χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την παύση των επιθέσεων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η επιλογή παραμένει στο τραπέζι ανάλογα με τις εξελίξεις.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις συγκεκριμένες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Πηγή: Reuters