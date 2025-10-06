Τραμπ: Η πρόταση του Πούτιν για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων «φαίνεται καλή ιδέα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρόταση του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν για την εθελοντική διατήρηση των ορίων στα αναπτυγμένα στρατηγικά πυρηνικά όπλα «φαίνεται καλή ιδέα», ανέφερε το Reuters.

Τον περασμένο μήνα, ο Πούτιν προσφέρθηκε να διατηρήσει εθελοντικά τα όρια που περιορίζουν το μέγεθος των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών οπλοστασίων στον κόσμο, τα οποία ορίζονται στη συμφωνία New START του 2010, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο, εάν οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο.

«Μου φαίνεται καλή ιδέα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο όταν ρωτήθηκε για την πρόταση του Πούτιν.

Ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Μόσχα εξακολουθεί να περιμένει την απάντηση του Τραμπ στην προσφορά του Πούτιν να διατηρήσει εθελοντικά τα όρια στα αναπτυγμένα στρατηγικά πυρηνικά όπλα μόλις λήξει μια βασική συνθήκη ελέγχου των όπλων.

Οποιαδήποτε συμφωνία για τη συνέχιση του περιορισμού των πυρηνικών όπλων θα ερχόταν σε αντίθεση με τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας από τότε που ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα στα μέσα Αυγούστου, εν μέσω αναφερόμενων εισβολών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε την Κυριακή, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος θα έβλαπτε τις σχέσεις της Μόσχας με την Ουάσινγκτον.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας να αποκτήσει πυραύλους που θα μπορούσαν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, αν και δεν ήταν σαφές εάν είχε ληφθεί τελική απόφαση.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την αποτυχία του Πούτιν να λάβει μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δεν ρωτήθηκε άμεσα την Κυριακή για την προοπτική προμήθειας πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

«Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας, ή τουλάχιστον στις θετικές τάσεις που έχουν αναδυθεί σε αυτές», δήλωσε ο Πούτιν σε βίντεο που μεταδόθηκε την Κυριακή από τον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος και τρεις άλλες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να στείλει πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία μπορεί να είναι αδύνατη επειδή τα τρέχοντα αποθέματα προορίζονται για το Ναυτικό των ΗΠΑ και άλλες χρήσεις.

Οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων. Εάν η Ουκρανία παραλάμβανε τους πυραύλους, το Κρεμλίνο και ολόκληρη η ευρωπαϊκή Ρωσία θα βρίσκονταν εντός εμβέλειας.

Μετάφραση: Μικαέλα Λαμπρινίδου

Πηγή: Reuters, news.ro