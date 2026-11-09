Τραμπ: «Η Ουκρανία θα έχει διαφορετική μορφή» μετά τον πόλεμο – Το εδαφικό στο επίκεντρο των συνομιλιών

Το ενδεχόμενο αλλαγής των συνόρων της Ουκρανίας μετά τον τερματισμό του πολέμου έθεσε επί τάπητος ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μια συμφωνία με τη Ρωσία βρίσκεται κοντά. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται πριν από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι, την ώρα που οι εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας και οι απαιτήσεις του Κιέβου για εγγυήσεις ασφάλειας εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την εξεύρεση συμβιβασμού.

Μια ενδεχόμενη ειρηνευτική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να συνοδευτεί από αλλαγές στον εδαφικό χάρτη της χώρας, σύμφωνα με όσα άφησε να εννοηθούν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα αποδώσουν, απέφυγε να αποσαφηνίσει ποιες ακριβώς μεταβολές θεωρεί πιθανές.

«Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και πιστεύω ότι πρόκειται να συμβεί, και στο τέλος η Ουκρανία θα έχει λίγο διαφορετικό σχήμα», ανέφερε στη συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, η οποία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της συνάντησης των αντιπροσωπειών Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, με στόχο την αναζήτηση διεξόδου από την παρατεταμένη σύγκρουση.

Ο Τραμπ παρουσίασε τις επικείμενες συνομιλίες ως καθοριστική ευκαιρία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αποδίδοντας μάλιστα στον εαυτό του πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

«Πραγματοποιείται μια πολύ σημαντική συνάντηση», δήλωσε, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει και θα τελειώσει σύντομα. Και ο μόνος λόγος που θα τελειώσει είναι εξαιτίας μου».

Η αισιοδοξία του, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες αναφορές στους όρους μιας πιθανής συμφωνίας. Ούτε εξήγησε αν η πρόβλεψή του για τη μελλοντική μορφή της Ουκρανίας συνδέεται με αναγνώριση εδαφικών τετελεσμένων ή με διαφορετική διευθέτηση του ζητήματος.

Ρούμπιο: Βήματα προόδου για τη μεταπολεμική ασφάλεια

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική διπλωματία στρέφει την προσοχή της στις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το καθεστώς ασφάλειας στην Ουκρανία και την ευρύτερη Ευρώπη μετά τη λήξη του πολέμου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για πρόοδο στις σχετικές συζητήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων μετά τον επικείμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του για το Παρίσι, όπου επρόκειτο να συναντήσει τους ομολόγους του από τις χώρες της G7, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα καλύπτει τόσο την Ουκρανία όσο και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Πώς θα είναι η αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο και, ευρύτερα, της ευρωπαϊκής ηπείρου;» διερωτήθηκε.

Συνδέοντας το συγκεκριμένο ζήτημα με τις τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι σε αυτό αναφέρεται ο πρόεδρος, στο ότι έχουν γίνει κάποια βήματα σε ό,τι αφορά το πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η αρχιτεκτονική μετά τη σύγκρουση».

Στις διπλωματικές διεργασίες αναμένεται να έχει παρουσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επιβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τη συμμετοχή της Γαλλίας επιβεβαίωσε επίσης ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Οι ρωσικές απαιτήσεις και οι «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου

Παρά την κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο, οι διαφορές ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία παραμένουν βαθιές. Το εδαφικό εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες που δυσκολεύουν την επίτευξη συμφωνίας, καθώς οι δύο χώρες διατηρούν ασυμβίβαστες θέσεις για το μέλλον των κατεχόμενων περιοχών.

Η Μόσχα απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από τέσσερις περιφέρειες, την προσάρτηση των οποίων ανακοίνωσε το 2022, μολονότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους το σύνολο των συγκεκριμένων εδαφών.

Οι διεκδικήσεις του Κρεμλίνου δεν περιορίζονται, ωστόσο, στο εδαφικό. Η ρωσική ηγεσία αξιώνει επίσης να αποκλειστεί η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ζητεί περιορισμούς στο μέγεθος και στις στρατιωτικές δυνατότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Απέναντι σε αυτές τις απαιτήσεις, το Κίεβο διατηρεί σταθερά αρνητική στάση. Η ουκρανική κυβέρνηση απορρίπτει την παραχώρηση εδαφών, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ρωσικού ελέγχου.

Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση αξιόπιστων και ουσιαστικών εγγυήσεων ασφάλειας, ώστε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία να μην αφήσει ανοιχτό τον δρόμο για νέα ρωσική στρατιωτική επιχείρηση.

Η ουκρανική θέση προβλέπει επίσης άμεση κατάπαυση του πυρός ως αφετηρία μιας ευρύτερης πολιτικής διευθέτησης. Όσον αφορά τις εδαφικές διαφορές, το Κίεβο υποστηρίζει ότι η τελική διαπραγμάτευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί απευθείας μεταξύ των προέδρων Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τραμπ: Το προσωπικό μίσος μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι δυσκολεύει τη συμφωνία

Πέρα από τις εδαφικές διαφωνίες και τα ζητήματα ασφάλειας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέδειξε και έναν διαφορετικό παράγοντα που, κατά την εκτίμησή του, περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις: την προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς ποιο θεωρεί το σημαντικότερο εμπόδιο για την επίτευξη ειρήνης, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ήταν το μίσος μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν».

Όταν η συζήτηση στράφηκε στο κατά πόσον η εχθρική στάση του Ουκρανού προέδρου απέναντι στον Ρώσο ομόλογό του δικαιολογείται από την εισβολή, ο Τραμπ επέλεξε να αναφερθεί σε προηγούμενη συνάντησή τους, επικαλούμενος αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως έλλειψη σεβασμού προς τη Μόσχα.

Απέφυγε, πάντως, να εκφράσει προτίμηση υπέρ κάποιου από τους δύο ηγέτες όταν ρωτήθηκε ποιον εμπιστεύεται περισσότερο. «Προτιμώ να μην το πω, αλλά τα πάω καλά και με τους δύο», περιορίστηκε να δηλώσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι δεν πιστεύει πως ο Πούτιν επιδιώκει σκόπιμα την παράταση των διαπραγματεύσεων.

Οι τοποθετήσεις αυτές αποτυπώνουν την πεποίθηση του Τραμπ ότι υπάρχει περιθώριο συμφωνίας, παρά τις ουσιαστικές διαφωνίες των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το κατά πόσον η αισιοδοξία του μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένη διπλωματική πρόοδο θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, με το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφάλειας να παραμένουν στο επίκεντρο.