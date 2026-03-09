Τραμπ: Η λήξη του πολέμου με το Ιράν θα αποφασιστεί από κοινού με το Ισραήλ

Η απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα είναι “αμοιβαία” και θα ληφθεί σε συνεργασία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε αργά το βράδυ της Κυριακής στους Times of Israel.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα είχε καταστρέψει το Ισραήλ, εάν ο ίδιος και ο Νετανιάχου δεν είχαν επέμβει. “Το Ιράν επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ και όλα τα γύρω κράτη… Συνεργαστήκαμε. Καταστρέψαμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ”.