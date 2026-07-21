Τραμπ για το ιρανικό ουράνιο: Θα πλήξουμε σύντομα το πυρηνικό τους οχυρό

Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσου αμερικανικού πλήγματος στο όρος Πίκαξ, όπου φέρεται να έχουν μεταφερθεί ιρανικές πυρηνικές φυγοκεντρητές. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τους Χούθι, διαμηνύοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιδράσουν εάν οι αντάρτες της Υεμένης υλοποιήσουν την απειλή τους για αποκλεισμό της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν υπενθύμισε ότι η Ουάσιγκτον έχει κινηθεί και στο παρελθόν εναντίον των Χούθι, σημειώνοντας ότι έκτοτε δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με τους Χούθι και, από τότε που κάναμε όσα κάναμε, δεν έχουμε ακούσει πολλά από αυτούς», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι οι Χούθι δεν έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ΗΠΑ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.

«Πιστεύω ότι, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει απλώς να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», κατέληξε.