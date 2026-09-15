Τραμπ για την απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια: Βρέθηκαν νέα στοιχεία, ήταν συνωμοσία των Δημοκρατικών

ΟΝτόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του FBI και του πρώην διευθυντή του, Κρίστοφερ Ρέι, με αφορμή την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το FBI επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν δεν χειρίστηκε σωστά την υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι, μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, μεγάλο μέρος των σχετικών πληροφοριών είχε χαθεί, αλλοιωθεί ή παραποιηθεί. Πρόσθεσε ότι νέα στοιχεία εντοπίστηκαν μόλις πρόσφατα, διερωτώμενος γιατί δεν είχαν βρεθεί νωρίτερα.

Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για «συνωμοσία των Δημοκρατικών» με στόχο, όπως υποστήριξε, να τον θέσουν εκτός εκλογικής διαδικασίας, σημειώνοντας ότι το σχέδιο αυτό απέτυχε.

Παράλληλα, στράφηκε προσωπικά κατά του Κρίστοφερ Ρέι, λέγοντας ότι «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα» για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απόπειρα δολοφονίας και για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανάρτηση το Τραμπ:

«Όλοι γνωρίζουν ότι το FBI του διεφθαρμένου Τζο Μπάιντεν δεν έκανε όσα θα έπρεπε σε σχέση με τον παρανοϊκό που με πυροβόλησε στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Μέχρι να αναλάβω τα καθήκοντά μου, στις 20 Ιανουαρίου, οι περισσότερες πληροφορίες έλειπαν, είχαν αλλοιωθεί, παραποιηθεί ή εξαφανιστεί. Μόλις βρέθηκαν νέες πληροφορίες! Γιατί δεν είχαν εντοπιστεί εδώ και πολύ καιρό;

Όλο αυτό ήταν μια συνωμοσία των Δημοκρατικών για να με βγάλουν από τις εκλογές, η οποία απέτυχε. Ο βρώμικος αστυνομικός Κρίστοφερ Ρέι θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε αυτή την απόπειρα δολοφονίας και, ασφαλώς, για όσα είπε.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ — ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».