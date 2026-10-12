Τραμπ για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσία για το ντίζελ: Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό

Οπρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε τη Δευτέρα τη συμφωνία που συνήψε με τη Ρωσία για το ντίζελ, ενώ βουλευτές και γερουσιαστές και των δύο κομμάτων εξέφρασαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων έως ότου η Μόσχα τερματίσει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των υψηλών τιμών των καυσίμων, οι οποίες απειλούν τις εκλογικές προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, πριν από επτά μήνες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποδίδει την αύξηση κυρίως στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

«Πήρα τη σωστή απόφαση για τον αμερικανικό λαό – ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑ Η ΑΜΕΡΙΚΗ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να προμηθεύει τις διεθνείς αγορές με ντίζελ και ότι η κυβέρνησή του προχώρησε στην προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων στα ρωσικά καύσιμα. Οι κυρώσεις αυτές είχαν επιβληθεί με στόχο να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Την Κυριακή, ομάδα Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών γερουσιαστών κάλεσε τον Τραμπ να αναθεωρήσει τη στάση του και να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ με τη Ρωσία. Οι γερουσιαστές υποστήριξαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος θεσπίστηκε για να στηρίξει την Ουκρανία στην προσπάθειά της να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

«Θα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τις κυρώσεις, όχι να τις υπονομεύουμε επιτρέποντας την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ, καθώς έτσι κινδυνεύουμε να απολέσουμε τη διαπραγματευτική μας ισχύ, να πλήξουμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους συμμάχους μας και να ενθαρρύνουμε τους αντιπάλους μας», ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζέρι Μόραν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντάλλαξαν αιχμές το Σαββατοκύριακο με αφορμή τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο, ενώ ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε να προκηρύξει εκλογές, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, παρέμενε ασαφές εάν και κατά πόσον μια τέτοια συμφωνία θα εφαρμοστεί στην πράξη.