Τραμπ για πρόταση Ιράν: «Δεν είναι αρκετά καλή, αλλά είναι σημαντική» – Οι όροι της Τεχεράνης

Μπορεί η Τεχεράνη να απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία, όμως, την ίδια ώρα κατέθεσε τους δικούς της όρους για τον τερματισμό του πολέμου. Άμεση ήταν και η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ , σε αυτή την εξέλιξη:

«Υπέβαλαν μια σημαντική πρόταση. Δεν είναι αρκετά καλή, αλλά είναι πολύ σημαντική», σχολίασε σχετικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει ορίσει για να καταλήξει το Ιράν σε συμφωνία είναι οριστική, προσθέτοντας ότι η πρόταση του Ιράν ήταν ικανοποιητική, αλλά όχι αρκετά καλή.

Ο Τραμπ προσέθεσε ότι αν εξαρτιόταν από τον ίδιο, θα συνέχιζε τον πόλεμο για να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν: «Αν εξαρτιόταν από μένα, θα έπαιρνα το πετρέλαιο, θα το κρατούσα, θα βγάζαμε πολλά χρήματα», είπε χαρακτηριστικά. Προσθέτει όμως ότι ο αμερικανικός λαός θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και ότι θέλει να τους κάνει «ευτυχισμένους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε επίσης πώς είναι οι δύο Αμερικανοί πιλότοι που διασώθηκαν από το Ιράν, και απάντησε ότι και οι δύο «είναι καλά». Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ γρήγορα», αν η ιρανική κυβέρνηση κάνει «αυτό που πρέπει να κάνει».

«Είχαμε πλήρη αλλαγή καθεστώτος», προσέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε τώρα εκ μέρους του Ιράν είναι πολύ πιο λογικοί», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ είπε επίσης – προφανώς αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ: «Δεν θέλουμε έναν άλλο Νέβιλ Τσάμπερλεν, συμφωνούμε;».

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στους Αμερικανούς που αντιτίθενται στον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι ανόητοι». «Γιατί ο πόλεμος έχει ένα και μόνο στόχο: το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε.

«Το Ιράν… δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

«Θα μπορούσαμε να αποχωρήσουμε αμέσως και θα τους χρειαζόταν 15 χρόνια για να ξαναχτίσουν ό,τι είχαν. Θα μπορούσαμε να αποχωρήσουμε αμέσως, αλλά θέλω να το τελειώσω», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Το Ιράν… δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν επειδή το καθεστώς «απλά δεν θέλει να παραδοθεί».

«Αν δεν το κάνουν, δεν θα έχουν γέφυρες, δεν θα έχουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα έχουν τίποτα», είπε.

Ποια είναι η αντιπρόταση του Ιράν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του IRNA, η απάντηση του Ιράν περιλαμβάνει 10 όρους, ανάμεσα στους οποίους είναι τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, η άρση των κυρώσεων και η αναδόμηση της χώρας.

Συνοπτικά, η ιρανική απάντηση περιλαμβάνει τα εξής:

1) Απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός, αλλά τονίζει την «ανάγκη για μόνιμη λήξη του πολέμου».

2) Περιλαμβάνει μια σειρά ιρανικών αιτημάτων, μεταξύ των οποίων η λήξη των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την ανασυγκρότηση και την άρση των κυρώσεων.