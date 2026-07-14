Τραμπ για Ορμούζ: Αντί για τέλος 20%, εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου

Την αντικατάσταση του τέλους αποζημίωσης 20% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες από χώρες του Κόλπου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «τεράστιες» επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε την επιβολή πλήρους αποκλεισμού στα πλοία που συνδέονται με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε τη ροή πετρελαίου και το άνοιγμα των Στενών στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, εξαίροντας τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι οδηγεί τη χώρα «στον δρόμο της ολικής καταστροφής», διευκρινίζοντας ότι ο αποκλεισμός θα αφορά αποκλειστικά πλοία που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια ή ιρανικά φορτία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, αποφάσισε να αντικαταστήσει το τέλος αποζημίωσης ύψους 20% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν χώρες του Κόλπου με τις ΗΠΑ.

Κατά τον ίδιο, οι επενδύσεις αυτές θα είναι «τεράστιες» και θα οδηγήσουν σε νέα εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και εξοπλισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας εκατομμύρια νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε, τέλος, ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δηλώνοντας ότι η περίοδος κατά την οποία η Τεχεράνη μπορούσε να ενεργεί χωρίς συνέπειες έχει παρέλθει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Το πετρέλαιο ρέει όσο ποτέ άλλοτε, χάρη στην εκπληκτική δύναμη του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας ιδιαίτερος χαιρετισμός στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, και στον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ. Χάρη σε αυτούς, και σε όλα τα μέλη του ισχυρότερου στρατού οπουδήποτε στον κόσμο, και μάλιστα ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά για ΟΛΗ τη ναυσιπλοΐα, εκτός από εκείνη του Ιράν — και αυτό οφείλεται στην ψευδόμενη, βίαιη και κακόβουλη ηγεσία του, η οποία το οδηγεί στον δρόμο της ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.

Ως εκ τούτου, θα επιβάλουμε ΠΛΗΡΗ Αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή προέρχονται από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οτιδήποτε έχει σχέση με ιρανικό φορτίο.

Με βάση τις εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με την ηγεσία της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν οι διάφορες χώρες του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επενδύσεις αυτές θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ, αλλά, ταυτόχρονα, εξαιρετικά επωφελείς για τις ίδιες και για το μέλλον τους. Όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε τη μεγαλύτερη επένδυση σε δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία, όμως αυτές οι νέες επενδύσεις θα καταστήσουν αυτόν τον αριθμό ακόμη μεγαλύτερο και θα δούμε εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και εξοπλισμό να κατακλύζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, δημιουργώντας επιπλέον εκατομμύρια καλά αμειβόμενες ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ θέσεις εργασίας!

Η Αμερική ΝΙΚΑ ξανά, νικά όπως ποτέ άλλοτε. Οι ημέρες κατά τις οποίες το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 52.000 διαδηλωτών, ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ και, το σημαντικότερο, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».