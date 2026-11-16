Θετικά βλέπεi ο Ντοναλντ Τραμπ την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στα ηνία της Nvidia από όπου παραιτήθηκε στον απόηχο του σκανδάλου που εμπλέκει κατασκοπεία και λαθρεμπόριο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

«Δεν θα με ενοχλούσε αυτό. Πολλοί θέλουν ο Τζένσεν να επιστρέψει. Πράγματι δεν θα ήταν κακή ιδέα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν αναχωρήσει για την Ασία.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος από το 1993, παραιτήθηκε την Πέμπτη μετά την αντιπαράθεση που ξέσπασε για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, κυρίως με μια Κινέζα επιχειρηματία, την Άλις Χουάνγκ, που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.Η Χουάνγκ (που δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ) διηύθυνε την εταιρία Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, θεωρείται ύποπτη ότι διοχέτευε τσιπ τελευταίας τεχνολογίας της Nvidia προς την Κίνα παρά τους ισχύοντες περιορισμούς για τη διατήρηση του προβαδίσματος των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, σήμερα, η εθνική ασφάλεια “δεν διακυβεύτηκε” από το γεγονός της σχέσης μεταξύ του τότε προέδρου της Nvidia και της Άλις Χουάνγκ.Η Χουάνγκ “μπορεί να μην είναι κατάσκοπός”, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Σαββατοκύριακο, ο Ίλον Μασκ (Tesla, SpaceX) και προσωπικότητες της Σίλικον Βάλεϊ όπως ο ιδρυτής της Uber Τράβις Καλάνικ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του.Οι υπογράφοντες ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου να “φέρει πίσω τον Τζένσεν ενόσω διεξάγεται ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστωθούν τα γεγονότα”, εκτός αν παρασχεθούν “πειστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι η απομάκρυνσή του είναι προς το συμφέρον της Nvidia”.

Υπό την ηγεσία του άνδρα με το δερμάτινο μπουφάν, η Nvidia έγινε αδιαμφισβήτητος επενδυτής της αμερικανικού τεχνολογικού τομέα, χρηματοδοτώντας κέντρα δεδομένων και νεοφυείς εταιρίες, σε σημείο που να αποκαλείται “κεντρική τράπεζα της ΤΝ” αλλά και να κατηγορείται ότι τροφοδοτεί μια μεγάλη φούσκα.

Ο όμιλος είδε να εξανεμίζεται κεφαλαιοποίηση περισσοτέρων από 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο.Τα τριμηνιαία αποτελέσματά του αναμένεται να δημοσιευτούν την Τρίτη.