Τραμπ για Κίνα και Ρωσία: «Δεν πιστεύω ότι βοηθούν το Ιράν»

Αμφιβολίες για το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας από την Κίνα και τη Ρωσία προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν σε μια τέτοια υποστήριξη.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τις σχετικές αναφορές που, όπως σημείωσε, διατυπώνονται από επικριτές του, εκτιμώντας ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία βοηθούν καθόλου το Ιράν. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια μορφή συνδρομής, διευκρινίζοντας ότι, εάν πράγματι παρέχεται, θα είναι σε πολύ περιορισμένο επίπεδο.

«Αν βοηθούν, είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αλλά δεν πιστεύω ότι βοηθούν καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, αναφερόμενος στην Κίνα, τη Ρωσία και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αιτιολόγησε την εκτίμησή του επικαλούμενος τα συμφέροντα της Μόσχας και του Πεκίνου. Όπως υποστήριξε, οι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουναπό μια τέτοια εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε σχετική βοήθεια θα γινόταν γρήγορα αντιληπτή.

«Θα το γνωρίζαμε και θα το γνωρίζαμε πολύ γρήγορα», σημείωσε, αμφισβητώντας ουσιαστικά τις αναφορές περί κινεζικής και ρωσικής υποστήριξης προς την Τεχεράνη.