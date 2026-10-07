Τραμπ για Ιράν: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιος κυβερνά το Ιράν, την ώρα που ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με την Τεχεράνη βρίσκεται πλέον στον όγδοο μήνα του.

«Οι ηγέτες τους έχουν φύγει, η δεύτερη ομάδα ηγετών τους έχει επίσης φύγει και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος στο διάολο κυβερνά τη χώρα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Τεχεράνη έχει απορρίψει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο συνομιλητής της στο Ιράν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα λήψης αποφάσεων στη χώρα.

«Το πρόβλημα στην πραγματικότητα είναι το αντίθετο: βρίσκεται στις αντιφατικές θέσεις και στα ανάμεικτα μηνύματα των Αμερικανών αξιωματούχων», υποστήριξε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου. Τον διαδέχθηκε ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ωστόσο δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που τραυματίστηκε στο ίδιο πλήγμα στο οποίο σκοτώθηκε ο πατέρας του.

Το Ιράν απάντησε στις επιθέσεις εξαπολύοντας δικά του πλήγματα εναντίον του Ισραήλ αλλά και κρατών του Κόλπου στα οποία βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, καθώς και οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών των καυσίμων ως συνέπεια του πολέμου αποτελεί πολιτικό κίνδυνο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, από τις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Η δημοτικότητα του Τραμπ παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εν μέσω ανησυχιών για το υψηλό κόστος ζωής, το οποίο επιβαρύνεται από την απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατά καιρούς παρουσιάσει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και στόχους για την εξέλιξη του πολέμου.