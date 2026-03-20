Τραμπ για Ιράν: Θέλουμε να μιλήσουμε, αλλά δεν υπάρχει κανείς – Ήθελαν να καταλάβουν τη Μέση Ανατολή

«To Ιράν ήθελε να καταλάβει τη Μέση Ανατολή» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του σε τελετή απονομής βραβείων στον Λευκό Οίκο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη σφοδρότητα των αμερικανικών πληγμάτων στην Τεχεράνη.

«Η διαφορά μεταξύ αυτών και ημών είναι ότι είχαν ναυτικό πριν από δύο εβδομάδες. Δεν έχουν πια ναυτικό. Όλα βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας. 58 πλοία βυθίστηκαν σε δύο ημέρες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ένα σκωπτικό σχόλιο, υποστήριξε πως «θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους – δηλαδή με την Τεχεράνη- και δεν υπάρχει κανείς με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Μας αρέσει αυτό».