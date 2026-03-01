Τραμπ για Ιράν: Θα συνεχίσουμε μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας

«Οι επιχειρησεις θα συνεχιστούν μεχρι να περύχουμε όλους τους στόχους μας», είπε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό για τις επιχειρήσεις στο Ιράν.

«Στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ύστατη θυσία για το έθνος μας. Προσπαθούμε να έχουμε τον πλήρη επαναπατριτσμό των τραυματιών και πιστεύουμε δυστυχώς ότι ια έχουμε κι άλλα θύματα. Πλήτουμε το Ιράν με πολύ ισχυρά πλήγματα» είπε ο αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ πιο ισχυρή συμμαχία με το ισραήλ.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα πενθεί για τον θάνατο τριών στρατιωτικών, οι οποίοι, όπως είπε, «έκαναν την υπέρτατη θυσία».

«Υπάρχουν ήρωες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν τη ζωή τους. Ενα καθεστώς σα το Ιράν θα ήταν απειλή όχι μονο για μας αλλά για κάθε πολιτισμένο έθνος. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό», πρόσθεσε.

«Ενα αιμοσταγές καθεστώς που βροντοφωνάζει θάνατο στην Αμερική δεν θα έχει πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Παράλληλα χαρακτήρισε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε χθες σε επιθέσεις, «άθλιο και κακό άνθρωπο» που έχει στα χέρια του το αίμα Αμερικανών και πολλών άλλων αθώων ανθρώπων.

«Αυτές οι απειλές δεν θα γίνουν ανεκτές. Εχουμε ζητήσει καθυστέρηση ανάπτυξης οπλων με πλήρη αμνηστία, αλλά αρνήθηκαν επανηλειμμένα. Οι Ιρανοί θα πρέπει να ξεσηκωθούν για να αποκαταστήσουν το έθνος τους», σημείωσε ο Τραμπ.