Τραμπ για Ιράν: «Θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί» – Δεν απέκλεισε χερσαία επιχείρηση

«Θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί» ήταν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ για τις κοινές επιχειρήσεις με το Ισραήλ κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για 4 -5 εβδομάδες. Νωρίτερα σε συνεντεύξεις του σε αμερικάνικα ΜΜΕ δεν απέκλεισε ακόμα και χερσαία επίθεση

Την ίδια ώρα στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απειλεί ότι στο στόχαστρο της Τεχεράνης είναι η Κύπρος, που θα χτυπηθεί για να φύγουν οι αμερικάνοι.

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ πάντως διαβεβαίωσε ότι οι βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται απο βομβαρδιστικά των ΗΠΑ.

Σήμερα Δευτέρα (02/03) έγινε γνωστό ότι τέταρτος Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν όπως έγινε γνωστό ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκαθάρισε πως «τον πόλεμο στο Ιράν δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε».

Εκκένωση στη Βηρυτό διέταξε ο ισραηλινός στρατός, ενώ ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται στην Τεχεράνη.

Ιρανικό χτύπημα σημειώθηκε νωρίτερα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία ενώ υπήρξαν εκρήξεις και σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ντόχα και Μπαχρέιν.

Συναγερμός έχει σημάνει και στην Κύπρο ύστερα από πλήγματα με drone στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι ενώ η Ελλάδα συνδράμει με δύο φρεγάτες και ένας ζεύγος F-16. Αύριο μεταβαίνει στο νησί ο νίκος Δέμιδας.