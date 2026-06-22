Τραμπ για Ιράν: Θα συμφωνήσουν να υποβάλλονται σε επιθεωρήσεις για τα οπλικά τους συστήματα

Λίγο μετά τη δήλωση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι, στις συνομιλίες στην Ελβετία, η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει επιθεωρήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένους ελέγχους, με στόχο τη διασφάλιση της «πυρηνικής διαφάνειας» το επόμενο διάστημα.

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις των πυρηνικών και στρατηγικών του εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η “πυρηνική διαφάνεια” για πολλά χρόνια στο μέλλον», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.